Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (24. Oktober 2022) kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Unfallflucht in Emmerich. Ein 25-jähriger Mann hatte seinen grauen Seat Leon an der Wassenbergstraße abgestellt gehabt und musste bei seiner Rückkehr, Beschädigungen unterhalb des vorderen rechten Lichts feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur ...

mehr