Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrrad vom Gelände des EOC-Centers entwendet worden

Kleve (ots)

Am Montag (24. Oktober 2022), zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es an der Hoffmannallee in Kleve, zu einem Diebstahl. Vom Gelände des EOC-Centers wurde dabei ein schwarzes Crossbike eines 57-jährigen aus Kleve entwendet, welches mit einem Spiralschloss gesichert gewesen war.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell