POL-HB: Nr.: 0344 --Mit Schirm, aber ohne Charme und Melone

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Habenhauser Landstraße Zeit: 9.6.22, 1.30 Uhr Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht zu Donnerstag in Kattenturm zwei junge Autoknacker fest. Das Duo machte sich zuvor an einem geparkten Ford zu schaffen. Ein Anwohner in der Habenhauser Landstraße hörte nachts verdächtige Geräusche vor seinem Haus. Vom Fenster aus beobachtete er anschließend, ...

