Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0346--14-Jähriger mit Reizgas attackiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Antwerpener Straße Zeit: 09.06.22, 13.40 Uhr

Am Donnerstag wurde ein 14 Jahre alter Schüler in Huchting von einer Jugendgruppe angegriffen und verletzt. Die Angreifer attackierten ihn dabei mit Faustschlägen und Pfefferspray. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 14-Jährige war nach der Schule mit Mitschülern auf dem Heimweg, als er in der Antwerpener Straße unvermittelt von einer Gruppe Gleichaltriger angegriffen wurde. Der Junge wurde von den Angreifern zunächst in den Rücken getreten und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Anschließend sprühte ihm einer der Täter Reizgas ins Gesicht. Der 14-Jährige ging zu Boden, wo die Täter erst von ihm abließen, als eine Passantin zur Hilfe eilte. Er musste nach einer Erstversorgung vor Ort in einer Kinderklinik weiterbehandelt werden. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger konnte von alarmierten Einsatzkräften ermittelt und in der elterlichen Wohnung angetroffen werden. Er bestritt die Tat. Die Polizisten führten in Gegenwart seines Vaters eine Gefährderansprache durch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 15-Jährigen und seine noch unbekannten Mittäter aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang am Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Ein Mittäter soll etwa 14 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Er war mit einem schwarzen Oberteil bekleidet. Ein anderer Täter soll zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe getragen haben. Der gefasste 15-Jährige war mit einer roten Jacke bekleidet.

Zeugenhinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell