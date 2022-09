Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Gartenhütte abgebrannt

Vermutlich ein technischer Defekt war der Auslöser für einen Brand in einer Schrebergartenanlage im Widmannstal in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 00.40 Uhr brannte dort eine Gartenhütte nieder. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Heilbronn unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. An der Gartenhütte entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Heilbronn: PKW beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Bachstraße in Heilbronn ein geparkten Hyundai und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn-Böckingen: Auto zerkratzt - wer hat was gesehen?

Ein Audi Q5 wurde, am Freitag zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr, in der Güglinger Straße in Heilbronn-Böckingen von einem bisher unbekannten Täter oder einer unbekannten Täterin zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei in Heilbronn-Böckingen bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn-Biberach: PKW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person zerkratzte zwischen Freitag und Montag die Motorhaube eines in der Verdistraße in Biberach abgestellten Peugeot. Durch die Tat entstand dem 44-jährigen Fahrzeughalter ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Eppingen: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Sachschaden in bisher unbekannter Höhe verursachte eine bisher unbekannte Person in der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, in einer Firma in der Raußmühlstraße in Eppingen. Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum über ein verschlossenes Fenster Zutritt zu dem Firmengebäude und entwendeten diverses Werkzeug der Marke "Makita". Die Polizei in Eppingen bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: E-Scooter geklaut - wer hat was gesehen?

Einen E-Scooter der Marke "VMAX" entwendete ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin am Montag zwischen 19.45 Uhr und 22.00 Uhr am Berliner Platz in Heilbronn. Der 50-jährige Besitzer des Zweirads stellte dieses, mit einem Fahrradschloss gesichert, vor einem Schnellrestaurant ab. Als er nach Hause fahren wollte, war der Scooter verschwunden. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, oder Angaben zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall mit E-Scooter

Zwei verletzte Teenager waren die Folge eines Unfalls am Sonntagabend in der Sülmerstraße in Heilbronn. Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin befuhr zusammen mit ihrer 14-jährigen Freundin die Sülmerstraße, als sie, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit einer 13-jährigen Fußgängerin kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden die E-Scooter-Fahrerin und die 13-Jährige leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und circa 1.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Mittwochmorgen gegen 11.00 Uhr in der Südstraße in Heilbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 43-jähriger Rollerfahrer eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kollidierte er mit dem Fiat eines 38-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Urbanstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

