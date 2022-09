Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Auto beschädigte und weggefahren - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am Freitag zwischen 01.00 Uhr und 19.00 Uhr einen BMW in der Schillerstraße in Hardheim und fuhr anschließend davon. Der oder die Unbekannte kollidierte vermutlich mit der linken vorderen Front des geparkten Fahrzeuges. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro an dem BMW. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Mudau: Motorradfahrer verunglückt

Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 2311. Der junge Mann befuhr die Landesstraße 2311 von Mudau in Richtung Kailbach. In einer Rechtskurve verlor er zunächst aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Kawasaki und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz zog sich der 25-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Osterburken - Hemsbach: Roller beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte stießen am Samstag zwischen 09.30 Uhr und 14.20 Uhr am Bahnhof Adelsheim Nord den Roller eines 16-jährigen um und liesen die Luft aus beiden Reifen. Die Polizei in Buchen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Buchen - Hettingen: Mercedes-Sterne abgerissen und mitgenommen - Zeugen gesucht

Insgesamt 13 Mercedes-Sterne entwendeten bisher Unbekannte am Samstag zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Jahnstraße in Hettingen. Der oder die Täter rissen die Markenzeichen von den auf einem Firmengelände abgestellten Fahrzeugen ab. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Limbach: Erneut Baucontainer aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem in der Scheidentaler Straße in Limbach abgestellten Baucontainer und entwendeten eine Baumaschine und weiteres elektronisches Gerät. Der entstandene Schaden liegt vermutlich im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei in Limbach bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06274 928050, zu melden.

Mosbach: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Durch das Einschlagen einer Scheibe versuchten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Geschäft in der Anton-Gmeinder-Straße einzubrechen. Auch an der Türe des Ladens wurde von der Täterschaft manipuliert, allerdings hielt diese dem Einbruchversuch stand. An Türe und Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mosbach, Telefon 06261 8090, in Verbindung zu setzen.

Buchen: Zwei sechs und neun Jahre alte Kinder bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurden zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren bei einem Unfall am Samstagvormittag in Buchen. Gegen 11 Uhr kollidierte ein 56-Jähriger in der Vorderen Wanne mit seinem Opel mit dem Fiat 500 einer 31-Jährigen. Hierbei wurden die beiden Kinder im Fiat leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opelfahrer übersah beim Abbiegen in eine Tankstelle wohl den entgegenkommenden Fiat der Frau. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Unfallflucht - Wer hat's gesehen?

Den Mustang einer 51-Jährigen beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag in Mosbach. Die Frau hatte ihren Ford zwischen 13 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hauptstraße abgestellt. In diesem Zeitraum kollidierte der oder die Unbekannte mit dem Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen die den Vorfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Unfallflucht mit verletztem Kind - Polizei sucht Zeugen

Entgegen der Einbahnstraße fuhr eine unbekannte Frau mit ihrem Bus am Freitagabend in Mosbach. An der Einmündung der Torhausstraße fuhr die Unbekannte gegen 18 Uhr entgegen der Fahrtrichtung in die Mosbacher Straße ein und erfasste hierbei einen 12-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig der Mosbacher Straße in Richtung eines Autohauses fuhr. Die Frau stoppte ihren weißen VW Bus mit Mosbacher Kennzeichen, fragte den Radfahrer ob er sich verletzt habe und setzte die Fahrt in der Folge fort. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: - Schlanke Figur - Schwarzbraune schulterlange Haare - T-Shirt und Jeans

Die Frau und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

