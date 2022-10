Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch und Diebstahl

Täter dringen in zwei Einfamilienhäuser ein

Goch (ots)

Am Mittwoch (26. Oktober 2022), kam es zwischen 15:00 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Einbruch an der Hubert-Houben-Straße in Goch. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus, in diesem Sie die Terrassentüre aufhebelten. Sie entwendeten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Hubert-Houben-Straße in Goch, am Mittwoch, 26. Oktober 2022 im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 19:40 Uhr. Dabei verschafften sich die bislang unbekannten Täter, ebenfalls über die Terrassentüre Zugang zu einem Einfamilienhaus. Ob der oder die bislang noch unbekannten Täter etwas erbeuteten, ist bislang unklar. Ebenso ist bislang nicht geklärt, ob die beiden Einbrüche von denselben Tätern durchgeführt wurden.

Zeugen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

