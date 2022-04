Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 62-Jährige aus Radevormwald vermisst

Radevormwald (ots)

Seit Freitagnachmittag (22. April) wird eine 62-Jährige aus Radevormwald vermisst. Die in einem Seniorenheim lebende und an Demenz erkrankte Frau ist letztmalig gegen 14.50 Uhr im Bereich der Straße "Höhweg" gesehen worden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenwagen ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnte die 62-Jährige bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die ursprünglich aus Wuppertal stammende Seniorin kann nur bruchstückhaft Deutsch und spricht polnisch. Sie ist etwa 155 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze, dunkle Haare. Als Kleidung trug sie zuletzt ein dunkelgrünes Shirt und eine schwarze Hose. Ein Bild der Vermissten ist unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/78299 einsehbar.

Hinweise zu der Vermissten bitte unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch unter der Notrufnummer 110.

