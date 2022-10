Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht: Unfallort und Täter unbekannt

Rees (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (25. Oktober 2022), 11:25 Uhr bis Mittwoch (26. Oktober 2022), 11:55 Uhr, kam es in Rees zu einer Unfallflucht. Ein grauer 3er BMW einer 42-jährigen Halterin aus Rees, wurde dabei am linken Heck beschädigt. Der Wagen weist mehrere zerkratzte sowie eingedrückte Stellen und ein eingeschlagenes Rücklicht auf. Das Fahrzeug war laut der Halterin an drei verschiedenen Orten abgestellt gewesen, weshalb sich nicht genau sagen lässt, wo es zu den Beschädigungen kam. Das Fahrzeug stand im oben genannten Zeitraum an der Straße am Kirchplatz, auf dem Parkplatz am Carl-Kempkes-Weg sowie an der Florastraße. Die Fahrzeughalterin bemerkte den Schaden als das Fahrzeug an der Florastraße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

