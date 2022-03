PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Autos aufgebrochen und Navigationssysteme entwendet +++ Einbrecher suchen Schulzentrum auf +++ Pkw hinter Kurhaus zerkratzt +++ Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Autos aufgebrochen und Navigationssysteme entwendet, Idstein, Im Füllenschlag / Willy-Schreier-Straße / Rossertweg Montag, 14.03.2022, 23:00 Uhr bis Dienstag, 15.03.2022, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in Idstein drei geparkte BMW auf und entwendeten aus diesen diverse Einbauteile. Sowohl in der Straße "Im Füllenschlag", als auch in der Willy-Schreier-Straße und im Rossertweg gingen die Täter nach einem ähnlichen Prinzip vor. In allen drei Fällen suchten die Unbekannten geparkte BMW der dreier Reihe auf und öffneten mittels unbekanntem Werkzeug zunächst die Fenster der Fahrerseite um anschließend die Türen zu öffnen. In Summe wurden drei Navigationssysteme sowie drei verbaute Bedienelemente und ein Lenkrad gestohlen. Darüber hinaus stahlen sie aus einem Fahrzeug eine hochwertige Sonnenbrille. Im Anschluss gelang den Unbekannten die Flucht. Der Gesamtwert der entwendeten Teile wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der im Rahmen der Diebstähle verursachte Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizeistation in Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Einbrecher suchen Schulzentrum auf, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Freitag, 11.03.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 15.03.2022, 14:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Schulzentrums in der Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn einzubrechen. Zwischen Freitag und Dienstag machten sich die Einbrecher an einem Seitenfenster des Gebäudekomplexes zu schaffen und versuchten ersten Ermittlungen zufolge dieses mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges zu öffnen. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der Einbruch fehlschlug und die Täter ohne ins Gebäude eingestiegen zu sein flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Pkw hinter Kurhaus zerkratzt, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Donnerstag, 10.03.2022, 18:15 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Vergangenen Donnerstag wurde ein Pkw hinter dem Kurhaus in Bad Schwalbach beschädigt. Zwischen 18:15 Uhr und 20:30 Uhr parkte ein grauer SUV der Marke Mercedes auf dem öffentlichen Parkplatz hinter dem Kurhaus. Als der Halter gegen 20:30 Uhr sein abgestelltes Fahrzeug aufsuchte, stellte er mehrere Kratzer an der hinteren Beifahrertür fest und informierte die Polizei. Der Schaden wird mit circa 500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß, Bundesstraße 275, Höhe Idstein, Mittwoch, 16.03.2022, 07:20 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der B275 bei Idstein ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten. Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter Idsteiner mit seinem Audi die besagte Bundesstraße von Idstein nach Eschenhahn und wollte dabei auf die Autobahnauffahrt der A3 auffahren. Im Rahmen des Abbiegevorganges von der Abbiegespur übersah der Idsteiner ersten Erkenntnissen zufolge den Chevrolet einer entgegenkommenden 23-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Beteiligten wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war die Fahrbahn für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell