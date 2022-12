Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bekleidung aus Carport entwendet

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Sonntag, dem 27.11.2022, 20 Uhr, bis Montag 28.11.2022, 10 Uhr, wurden durch bislang unbekannte(n) Täter zwei in einem Carport zum Trocknen aufgehängte Arbeitshosen entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Der besagte Carport grenzt unmittelbar an die Martiunsstraße in Hermeskeil und ist frei einsehbar. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de ergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell