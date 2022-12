Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und wird später gestellt und festgenommen

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 30.11.2022, sollte gegen 21 Uhr im Bereich des Hallenbades Saarburg ein Rollerfahrer durch eine Streife der Polizei Saarburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtete mit seinem Zweirad, trotz eingeschalteter Sondersignale am Streifenwagen setzte er seine Fahrt über den City-Parkplatz fort. Der Flüchtende entkam der Polizei zunächst über Fußwege. Im Rahmen der Fahndung konnte der Rollerfahrer kurze Zeit später nach einem Zeugenhinweis in einer angrenzenden Straße angetroffen, angehalten und kontrolliert werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und wurde von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Der Grund der Flucht war schnell klar, neben der fehlenden Fahrerlaubnis für das Gefährt lag gegen den Fahrer auch ein Haftbefehl vor. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Der Dank der Polizei richtet sich insbesondere an die aufmerksame Passantin, die die Polizei durch ihren Hinweis auf die Fluchtrichtung zum Roller führte und den Fahndungserfolg dadurch erst möglich machte! Personen, die durch die Fahrt des Rollers gefährdet oder verletzt wurden werden gebeten, dies der Polizei Saarburg mitzuteilen.

