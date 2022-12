Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Drogendealer gehen der Kriminalpolizei ins Netz

Ludwigsburg (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten bereits am 2. Dezember zur Festnahme von zwei Männern im Alter von 22 und 23 Jahren, denen insbesondere die Einfuhr und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt wird. Der 23-Jährige, aus Benningen am Neckar stammende Tatverdächtige war im August im Bereich Mannheim bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, da er als Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem sich bereits zu diesem Zeitpunkt Hinweise darauf ergaben, dass der 23-Jährige möglicherweise mit Drogen Handel treiben könnte, nahm die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg entsprechende Ermittlungen auf. Am 2. Dezember konnten der 23-Jährige sowie ein 22-jähriger Mittäter in Homburg (Saarland) festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme durchsuchten die Einsatzkräfte auch eine Wohnung sowie zwei von den Tatverdächtigen genutzte Fahrzeuge. Dabei wurden insgesamt 71 Kilogramm Marihuana, 15 Kilogramm Haschisch sowie verschiedene Dealerutensilien aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen die beiden Männer wurden von der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehle beantragt, die durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt wurden. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingewiesen.

