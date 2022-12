Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Ehepaar fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte am Mittwoch per Kurznachricht eine Steinenbronnerin und gab sich als deren Tochter aus, die eine neue Handynummer habe. Als die weiteren Nachrichten über einen Instant-Messaging-Dienst fortgeführt wurden, übernahm der 70-jährige Ehemann die weitere Konversation. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Unbekannte den Senior dazu, zwei Überweisungen in Höhe eines vierstelligen Betrags auf unterschiedliche Konten zu tätigen. Erst, als der 70-Jährige am Folgetag Kontakt mit seiner echten Tochter hatte, fiel der Betrug auf und das Ehepaar erstattete Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell