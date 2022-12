Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, den ein noch unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 06.15 Uhr und 18.15 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen verübt hat. Der Unbekannte stahl ein mit einem Faltschloss an den Fahrradständer angeschlossenes E-Mountainbike. Das graue Fahrrad der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Race 500, hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. An dem E-Bike befanden sich ein Schutzblech und ein Flaschenhalter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell