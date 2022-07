Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Isenbüttel (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Mittwoch in der Rosenstraße in Isenbüttel. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den teils gemauerten Zaun eines Grundstücks und brach so zwei Pfosten heraus.

Der Unfall passierte zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 05304 9123-0 an die Polizei Meine.

