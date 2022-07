Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfall

Rühen (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg bei Rühen kam es am Montag vor einer Woche zu einem Unfall durch den eine Frau leicht verletzt wurde.

Die 61-Jährige war gegen 08:45 Uhr mit einer weiteren Frau und drei Hunden zu Fuß auf der Verlängerung der Straße "An der Schule" unterwegs als ihnen ein schwarzes SUV entgegenkam. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr so dicht an den Frauen vorbei, dass er der 61-Jährigen mit dem Hinterrad über den Fuß fuhr. Anschließend hielt er aber nicht, sondern setzte die Fahrt in Richtung Rühen weiter fort.

Neben dem Fahrer befand sich noch eine weibliche Beifahrerin in dem Auto. Dieses ist in schwarz lackiert und hat nach ersten Ermittlungen ein Kennzeichen aus Wolfsburg.

Zeugen und Hinweisgeber zu dem Auto oder den Personen darin melden sich bitte unter 05833 95550-0 bei der Polizei Brome.

