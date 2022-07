Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss fordert zwei Schwerverletzte

Glüsingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug auf einem Verbindungsweg nahe der Ortschaft Glüsingen, wurde am Sonntagmorgen die Polizei Wittingen gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 33-jährige Wittingerin den Verbindungsweg zwischen Hahnenberg und Glüsingen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kommt der Toyota in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr über ein gemähtes Kornfeld und kollidiert anschließend mit einem Straßenbaum. Sowohl die Fahrerin als auch der 37-jährige Beifahrer verletzen sich dabei schwer. Letztgenannter musste von der Feuerwehr aus dem deformierten PKW befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Wittingerin darüber hinaus auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es werden mehrere Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet. Einen besonderen Dank möchte die Polizei an eine couragierte Ersthelferin aussprechen, welche sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich um die Verunfallten kümmerte. Rückfragen an die Polizei Wittingen unter der Rufnummer 05831/252880

