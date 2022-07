Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Wohnhaus - Unterhaltungselektronik und Edelmetall entwendet

Jembke (ots)

In der Nacht von Freitag, 22:00 Uhr auf Samstag, 05:45 Uhr, nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und drangen in ein Einfamilienhaus in der Jembker Dorfstraße ein. Nachdem die Terassentür aufgehebelt wurde, durchsuchten die Täter das Objekt und entwendeten dort Teile eines Computers sowie Edelmetall im Gesamtwert von über 10.000EUR. Wer in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Ortsmitte von Jembke beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/9800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell