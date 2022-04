Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist in Stadtbahn unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (26.04.2022) offenbar eine Dame in der Stadtbahn belästigt. Die 50-jährige Frau war gegen 20.45 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U29 von der Haltestelle Liederhalle in Richtung Vogelsang unterwegs. Während der Fahrt bemerkte sie einen in der Nähe sitzenden Fahrgast, welcher seine Hose heruntergelassen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann stieg an der Endhaltestelle Vogelsang aus und lief zu einem Mehrfamilienwohnhaus in der Nähe der Haltestelle. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25-jährigen Mann mit kurzen blonden Haaren handeln, welcher eine schlammfarbig grüne Jacke und eine gleichfarbige Hose trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

