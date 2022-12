Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 41-Jähriger leistet Widerstand am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Streits zwischen einer 32 Jahre alten Frau und einem 41-jährigen Mann rückte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg zum Bahnhof in Herrenberg aus. Während die beiden Beamten vor Ort versuchten den Sachverhalt zu erörtern, schrie der 41-Jährige umher und störte die polizeilichen Maßnahmen. Da er vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums nicht mehr sicher stehen konnte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich und versuchte sich loszureißen. Darüber hinaus packte er einen der beiden Polizisten am Kragen und zog daran. Der Mann wurde in der Folge zu Boden gebracht, um ihm Handschließen anlegen zu können. Am Boden liegend versuchte er beide Beamte zu beißen, wobei er einen erwischte, ihn glücklicherweise jedoch nicht verletzt. Letztlich konnte der 41- Jährige in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg gebracht werden, wo er bis zum Donnerstagmorgen bleiben musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell