Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Morbach-Wenigerath (ots)

Am Samstag, den 09.04.2022, kam es in dem Zeitraum von ca. 20:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der Ortslage Wenigerath im Bereich der Straßen "Zur Scheer" / "Hinter den Zäunen" zu einem versuchten Einbruch in ein anliegendes Wohnhaus. Hierbei versuchte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen, in dem er/sie zunächst den Fensterrahmen aufhebelte(n) und anschließend mit einem Bohrwerkzeug die Fensterscheibe zu durchdringen. Der/die Täter wurden bei ihrem Vorhaben jedoch durch die Bewohner des Anwesens gestört und flüchteten. Aus dem Anwesen wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Wenigerath gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

