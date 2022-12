Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Mal beschädigten noch unbekannte Täter zwei geparkte Fahrzeuge in der Hofmannstraße in Leonberg. Zunächst schlugen die Täter zwischen Montag 14:00 Uhr und Dienstag 14:00 Uhr zu. Hier beschädigten sie einen geparkten BMW und hinterließen einen Sachschaden von rund 3.500 Euro durch Kratzer im Lack auf der Beifahrerseite. An gleicher Örtlichkeit beschädigten mutmaßlich dieselben Täter am Mittwoch zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr einen geparkten Jaguar. Erneut wurde die Beifahrerseite des Fahrzeugs zerkratzt. Auch hier wurde einen Sachschaden von rund 3.500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen geben können.

