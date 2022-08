BPOL NRW: 34-Jähriger stellt sich - Bundespolizei vollstreckt lange Haftstrafen

Essen - Düsseldorf - Köln (ots) - Samstagnacht (21. August) soll ein 65-Jähriger in einem Zug von Essen nach Düsseldorf, eine 25-Jährige sexuell belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 00:45 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Essen. Ein älterer Mann soll eine junge Reisende in der RE 6 von Hamm in ...

mehr