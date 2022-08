Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei entlarvt Straftäter mit falscher Identität - Mann wurde mit 2 Haftbefehlen gesucht

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag einen 38-jährigen Deutschen festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen wegen des mehrmaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wurde.

Der Betreffende wurde am Hauptbahnhof Aachen auf Bahnsteig 6 angetroffen und polizeilich überprüft. Ein Ausweispapier konnte er bei der Kontrolle nicht vorlegen und gab bei den Beamten wissentlich falsche Personalien zur Verschleierung seiner wahren Identität an. Auf der Wache flog der Schwindel auf und seine wahre Identität konnte unter Überprüfung seiner Fingerabdrücke festgestellt werden. Nachdem seine Fingerabdrücke ausgewertet waren, stellte sich heraus, dass er mit 2 Haftbefehlen gesucht wurde. Erst Anfang August war er unentschuldigt einem Hauptverhandlungstermin beim Amtsgericht Moers ferngeblieben und zur Festnahme ausgeschrieben worden. Im zweiten Fall erging ein Strafvollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichtes Moers, da er sich nicht dem ergangenen Strafantritt gestellt hatte. Hier sollte er eine Geldstrafe in Höhe von 2880,- Euro begleichen oder ersatzweise eine 96-tägige Haftstrafe wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis antreten. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Einen Tag später nahmen die Beamten einen 25-jährigen Algerier am Hauptbahnhof Aachen fest. Er war zuvor mit einem Regionalzug ohne die benötigten Ausweispapiere aus Belgien eingereist. Auf der Wache wurden seine Fingerabdrücke genommen und im Fahndungssystem überprüft. Hierbei stellten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Erschleichens von Leitungen fest. Auch war er seit der Stellung seines Asylantrages Anfang 2021 untergetaucht und die Behörden in Ellwangen suchten ihn wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Asylgesetz. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell