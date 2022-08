Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gegen ihren Willen geküsst - Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Essen - Düsseldorf - Köln (ots)

Samstagnacht (21. August) soll ein 65-Jähriger in einem Zug von Essen nach Düsseldorf, eine 25-Jährige sexuell belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 00:45 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Essen. Ein älterer Mann soll eine junge Reisende in der RE 6 von Hamm in Richtung Düsseldorf sexuell belästigt haben. Während der Fahrt soll der Düsseldorfer die Kölnerin zunächst nach einem freien Sitzplatz neben der deutschen Staatsangehörigen gefragt haben. Nach ihrer Zustimmung, sich neben ihr setzten zu dürfen, soll der 65-Jährige angefangen haben, die Frau am Bein und am Hals zu streicheln. Als die Kölnerin ihm daraufhin aufgefordert habe, dies zu unterlassen, soll der marokkanische Staatsbürger die Kölnerin auf den Mund geküsst haben.

Bahnmitarbeiter bekamen den Sachverhalt mit und alarmierten die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte erwarteten wenig später den einfahrenden Zug im Essener Hauptbahnhof. Den Aussagen von Zeugen nach, soll der Tatverdächtige sich beim Erblicken der Beamten in ein anderes Abteil begeben haben.

Die Beamten ordneten kurzzeitig an, die Weiterfahrt des Zuges auszusetzen und suchten in dem Zug nach dem beschriebenen Mann. Wenig später konnte dieser ermittelt werden, so dass der RE 6 die Fahrt in Richtung Düsseldorf fortsetzte.

Die Bundespolizei forderte anschließend die Bilder aus der Videoüberwachung im RE 6 an und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

