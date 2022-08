Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Nach Zeugenhinweis - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen - Meldung -2-

Bonn (ots)

Nach einem Zeugenhinweis wurde in der Nacht zu Freitag (19.08.2022) ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der Bonner Altstadt vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, am Abend des 18.08.2022 zwei Fahrräder gestohlen und eines anschließend am Frankenbadplatz zum Verkauf angeboten zu haben (siehe dazu unsere Meldung von heute, 09:55 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5300606).

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährigen nach ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats 15 heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl für ihn. Die Ermittlungen zu den Eigentümern der gestohlenen Räder dauern weiter an. Hinweise an 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell