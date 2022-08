Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Nach Zeugenhinweis - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Bonn (ots)

Nach einem Zeugenhinweis wurde in der Nacht zu Freitag (19.08.2022) ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der Bonner Altstadt vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, am Abend des 18.08.2022 zwei Fahrräder gestohlen und eines anschließend am Frankenbadplatz zum Verkauf angeboten zu haben.

Eine aufmerksame Zeugin, die den Mann im Laufe des Abends mehrfach beobachtete, schilderte ihre Wahrnehmungen der Polizei. Ein Streifenteam der City-Wache konnte den 22-jährigen Tatverdächtigen daraufhin vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamt:innen auch mutmaßliches Aufbruchwerkzeug. Beide Räder, ein weißes E-Bike der Marke Carver sowie ein schwarzes Mountainbike des gleichen Herstellers wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Eigentümern, die den Diebstahl möglicherweise noch nicht bemerkt haben, dauern an. Ein drittes, bereits zur Fahndung ausgeschriebenes Mountainbike wurde im Rahmen einer vom Eildienst der Bonner Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrparteienhaus an der Adolfstraße sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Am Freitagmorgen (19.08.2022) übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 15 die weiteren Ermittlungen gegen den bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretenen Mann, der nach derzeitigem Sachstand ohne festen Wohnsitz ist. Diese dauern derzeit noch an.

Die Ermittler suchen derzeit nach den Eigentümern der gestohlenen Räder. Hinweise an 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de.

