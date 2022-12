Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der Landesstraße 1187 an der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 8 ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 54 Jahre alter Fiat-Lenker gegen 06:35 Uhr Autobahnausfahrt Leonberg-Ost aus Richtung Ludwigsburg kommend und bog an der dortigen Einmündung nach links ab. Mutmaßlich da ein 36-jähriger VW-Fahrer, der auf der L 1187 in Richtung Stuttgart unterwegs war, das für ihn geltende Rotlicht missachtete, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Die beiden Pkws waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. Da noch Unklarheiten bezüglich des genauen Unfallhergangs bestehen, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell