Peine (ots) - Einbruchdiebstähle aus Wohnhäusern Samstag, 08.10.2022, 16:30 - 20:00 Uhr 31226 Peine, Königsberger Straße Am späten Nachmittag oder in den frühen Abendstunden des Samstages nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten gewaltsam durch eine Kellertür in ein Wohnhaus in der Königsberger Straße in der Peiner Südstadt. ...

