POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. Oktober 2022:

Peine (ots) - Versuchter Raub Am 07.10.22 um 02:20 Uhr kam es in der Herrenfeldstraße in Vöhrum zu einem versuchten Raub. Eine 30jährige wurde unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon aufgefordert. Da die Frau beides nicht mitführte flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Körperverletzungen Am 07.10.22 um 03:07 Uhr kam es in der Kastanienallee ...

