POL-SZ: Betrugsversuch via WhatsApp

Wolfenbüttel (ots)

In Weddel kam es am gestrigen Tage zu einem versuchten Betrug über WhatsApp. Eine 62 Jährige aus Weddel bekam eine Nachricht von einer ihr unbekannten Mobilfunknummer. In dieser gab sich die schreibende Person als ihr Sohn aus, dessen Handy kaputt gegangen sei. Die Person bat darum zwei Rechnungen zu überweisen. Das Geld wolle er am nächsten Nachmittag zurückgeben. Die Mutter wurde skeptisch und überwies die Rechnung nicht. Zu Recht, wie sich herausstellte. Ihr Sohn, immer noch unter seiner Handynummer erreichbar, wusste von den Nachrichten nichts.

