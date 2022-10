Polizei Salzgitter

POL-SZ: -WOLFENBÜTTEL- Pressemitteilung für den Bereich WOLFENBÜTTEL in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.10.2022:

Peine (ots)

Handtaschendiebstahl in Wolfenbüttel

-Zeugen gesucht-

Am 09.10. wurde einer 86-jährigen Frau gegen 15:10 Uhr an der Berliner Straße in Wolfenbüttel die Handtasche gestohlen. Die Dame, die auf einen Rollator angewiesen ist, war auf dem Gehweg entlang der Straße unterwegs. Ein etwa 10-jähriger Junge lief an ihr vorbei, griff in die Tasche des Rollators und riss die darin befindliche Handtasche an sich. Anschließend lief er mit der Handtasche in unbekannte Richtung davon. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden

- etwa 10 Jahre alt - ca.140.cm groß - trug eine helle Jacke

Da die Handtasche und Teile des Inhalts kurz darauf im Bereich der Lindener Straße aufgefunden werden konnten, ist anzunehmen, dass der tatverdächtige Junge sich in diese Richtung bewegt hat.

Hinweise zur Tat und dem beschriebenen Täter werden bitte an die Polizei in Wolfenbüttel gerichtet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell