Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Teningen, Nimburg: Gasgeruch durch eine Propangasflasche

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend,19.10.2022, um 21:44 Uhr bemerkten Anwohner eines Anwesens in der Kaiserstuhlstraße in Nimburg deutlichen Gasgeruch. Dies führte zu einem größeren Rettungseinsatz.

Die alarmierte Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit die Ursache feststellen. Aus einer Propangasflasche auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus trat Gas aus. Offensichtlich hatte das Ventil einen Defekt. Die Gefahr wurde noch bevor es zu einem Schaden kam, beseitigt.

Durch den Vorfall entstand kein Sachschaden. Zudem wurden keine Personen verletzt.

