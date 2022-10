Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Reute: Rauchentwicklung - ausgelöst durch Essen im Backofen

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 20.10.2022, um ca. 05:10 Uhr, löste in Reute, in der Emmendinger Straße ein Rauchmelder aus.

Vor Ort wurde die Bewohner der betroffenen Wohnung schlafend angetroffen und umgehend geweckt. Der Grund für das Auslösen war eine Rauchentwicklung, welche durch das Essen, das im Backofen vergessen wurde, entstand.

Anschließend wurde die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet und somit die Gefahr beseitigt.

Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

RE/jg/

ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell