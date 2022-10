LPI-SHL: Garageneinbrüche

Suhl (ots) - Auf dem Parkplatz in der Suhler Werner-Seelenbinder-Straße wurde in der Zeit vom 08.10.2022, 15.00 Uhr bis zum 09.10.2022, 02.30 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw Seat mit Coburger Kennzeichen eingeschlagen. Dem Eigentümer entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

