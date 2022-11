POL-SE: Boostedt - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Quickborn zu Einbrüchen in zwei Gewerbeobjekte gekommen. Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in der Theodor-Storm-Straße in ein Bürogebäude ein und ließen einen geöffneten Tresor zurück. Ob und was aus dem Tresor entwendet wurde, war während der Anzeigenaufnahme noch unklar. In der Ellerauer Straße kam es zwischen dem frühen Sonntagnachmittag ...

