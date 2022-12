POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Baumaschinen von Baustelle entwendet

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, den ein noch unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 06.15 Uhr und 18.15 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen verübt hat. Der Unbekannte stahl ein mit einem Faltschloss an den Fahrradständer angeschlossenes E-Mountainbike. Das graue Fahrrad der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Race ...

