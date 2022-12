Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Gebäudebrand mit rund 10.000 Euro Sachschaden

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen am Donnerstag kurz nach 11:00 Uhr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften in die Straße "Eichholzen" nach Markgröningen aus. An einem Firmengebäude im Bereich einer Gärtnerei waren aus bislang noch unbekannter Ursache Holzpaletten in Brand geraten, auf denen ausgesonderte Möbel und Öfen gelagert waren. Eine Anwohnerin stellte den Brand fest und Mitarbeiter der Firma konnten das Feuer eigenständig löschen. Die alarmierten Wehrkräfte belüfteten im Anschluss das Gebäude. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

