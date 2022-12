Ludwigsburg (ots) - Zu einem gemeldeten Gebäudebrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen am Donnerstag kurz nach 11:00 Uhr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften in die Straße "Eichholzen" nach Markgröningen aus. An einem Firmengebäude im Bereich einer Gärtnerei waren aus bislang noch unbekannter Ursache Holzpaletten in Brand geraten, auf denen ...

mehr