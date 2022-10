Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gaststätte in der Hegaustraße

Singen (ots)

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 05:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Hegaustraße verschafft. Über ein zuvor geöffnetes Fenster gelangte der unbekannte Täter in die Innenräume der Gaststätte. Dort hebelte er einen Spielautomaten auf und stahl die darin befindliche Geldkassette. Als der Eigentümer die Gaststätte gegen 05:30 Uhr betrat, flüchtete der Einbrecher in Richtung Stadtpark. Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: männlich, ca. 170 Zentimeter groß und schlank. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Zudem hatte der Mann eine Plastiktüte dabei. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hegaustraße gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

