Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr an der K6127/6120

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf dem Kreisverkehr der Kreisstraßen 6127 und 6120 zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 40 Jahre junge Frau fuhr mit einem Kia von der K6127 kommend in den Kreisverkehr. Im Kreisverkehr kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung der L191 kommenden 78-jährigen VW-Fahrer. Durch die Kollision entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Sowohl der VW, als auch der Kia blieben fahrbereit.

