POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Konstanzer Straße

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Konstanzer Straße passiert ist. Ein 51 Jahre alter Mann fuhr mit einem Opel Corsa auf der Konstanzer Straße in Richtung Radolfzeller Straße. An der Kreuzung zur Haydnstraße bog der 51-Jährige nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Kia Niro eines 57-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Sowohl der Opel, an dem ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, als auch der Kia, dessen Schaden sich auf rund 7.000 Euro belaufen dürfte, waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

