Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen - Biker bei Unfall leicht verletzt

Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich im Zuge eines Abbiegevorganges am Montagvormittag an der Kreuzung Königstraße, Marienstraße und Altstädter Straße ereignet hat, ist ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Eine 23-Jährige war gegen 10.40 Uhr mit einem Opel Astra auf der Königstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die Marienstraße abbiegen. Hierbei übersah die junge Frau einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der sich mit einer KTM auf der Königstraße der Kreuzung aus Richtung Stadtmitte näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 19-jährige Biker zu Boden geschleudert und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um den Motorradfahrer und brachten diesen dann zur weiteren Behandlung in die Helios Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde das Motorrad von einem verständigten Abschleppdienst abtransportiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell