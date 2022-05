POL-NB: Präparierte Flaschen in Neustrelitz festgestellt

Demmin (ots) - Am Nachmittag des 03.05.2022 fiel Demminer Beamten ein Fahrzeugführer auf, welcher in der Drönnewitzer Straße in Demmin ein Krad führte, an dem offensichtlich kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugführer entzog sich einer nachfolgenden Verkehrskontrolle. Während der Verfolgung des Fahrzeuges missachtete der Flüchtige mehrfach Anhaltesignal und eingeschaltetes Martinshorn des Streifenwagens. ...

