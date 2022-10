Spaichingen (ots) - Ein leicht verletzter 12-jähriger Radfahrer und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, in der Bismarckstraße in Richtung Hofen an der Kreuzung zur Scheibenstraße ereignet hat. Ein 41-jähriger BMW Fahrer kollidierte mit dem Radfahrer beim Herantasten in die ...

mehr