POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Fürfeld: Taxi flüchtet von Unfall

Einfach davongefahren, ist wohl ein 51-jähriger Taxifahrer nach einem Unfall am Freitagmorgen in Heilbronn. Der 51-Jährige überholte laut Zeugen gegen 6 Uhr auf der B39 bei Fürfeld trotz Gegenverkehr und Überholverbot. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste in die Böschung ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Das Taxi fuhr auf der B39 von Fürfeld in Richtung Kirchhausen. Der Mann überholte, trotz Gegenverkehr und durchgezogener Linie, einen LKW. Hier musste ein entgegenkommender 48-jähriger Daimler-Fahrer, in den Grünstreifen ausweichen um nicht mit dem Taxi zusammenzustoßen. Das Ausweichmanöver endete für den Daimler in einer Böschung. Anstatt anzuhalten fuhr der Taxifahrer weiter. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Der 51-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

