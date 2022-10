Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Wohnung durchsucht und Tatverdächtiger festgenommen

Wegen des Verdachts der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie durchsuchten Beamte der Ermittlungsgruppe "Hydra" der Kriminalpolizei Heilbronn am Mittwoch, den 5. Oktober, die Wohnung eines 39-Jährigen in Heilbronn und nahmen diesen fest. Der Mann steht im Verdacht, über ein soziales Netzwerk Kinderpornografie verbreitet und kinderpornografische Inhalte besessen zu haben. Bereits in der Vergangenheit wurde der Tatverdächtige wegen ähnlich gelagerter Delikte rechtskräftig verurteilt. Bei der Durchsuchung wurde umfangreiches Beweismaterial, darunter auch ein Mobiltelefon des Tatverdächtigen, aufgefunden und sichergestellt. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn setzte noch am selben Tag den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehl in Vollzug. Der 39-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

