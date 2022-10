Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neudenau: Farbe auf mehreren Kilometern Straße verloren

Zeugen sucht der Fachbereich Gewerbe/ Umwelt der Polizei nachdem ein LKW-Fahrer zwischen Herbolzheim und Untergriesheim am Donnerstagmorgen Farbe verlor. Gegen 8.45 Uhr hatte der 54-Jährige seine Fahrt angetreten. Vermutlich aufgrund fehlerhafter Beladung hatte er dabei vier Farbeimer seiner Ladung beschädigt. Diese liefen aus der Ladefläche heraus und verunreinigten die Fahrbahn. Zeugen die den LKW fahren oder stehen gesehen haben, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Ein 24-Jähriger verletzte in der Nacht auf Freitag einen Polizeibeamten in Heilbronn. Zeugen meldeten gegen 1 Uhr eine randalierende Person in einer Gaststätte in der Gemminger Straße. Als zwei Polizeibeamte an der Örtlichkeit eintrafen hielten zwei Personen den Randalierer nach einem Streit am Boden fest. Dieser trat unvermittelt in Richtung der Beamten, verfehlte diese aber zunächst. Als ihm Handschellen angelegt wurden, konnte er sich aufgrund seines erheblichen Widerstands losreißen und aufstehen. Anschließend trat er einen Beamten, wodurch dieser verletzt wurde. Dieser konnte den Mann aber wieder zu Boden bringen. Der 24-Jährige wurde zum Polizeirevier Heilbronn und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Kirchardt: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursachte eine Unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag in Kirchardt. Im Fürfelder Weg kollidierte das unbekannte Fahrzeug zwischen 6 Uhr und 15 Uhr mit einem geparkten Iveco. Der Verursacher oder die Verursacherin setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er oder Sie hinterließ nichts an der Unfallstelle außer blauem Lack der vermutlich von dem unbekannten Fahrzeug stammte. Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder Fahrerin machen? Das Polizeirevier Eppingen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: In Telefonie Geschäft eingebrochen

In den Verkaufsraum eines Telefonanbieters brachen Unbekannte am frühen Freitagmorgen ein. Über die Eingangstür gelangten die Täter in das Gebäude in der Fleiner Straße. Vermutlich gegen 2.30 Uhr gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum und machten sich an den Ausstellungsstücken zu schaffen. Mit einem Tablet und einem Handy flüchteten die Täter erkannt. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Angebranntes Essen war wohl der Grund eines Feuerwehr- und Polizeieinsatzes am Donnerstagmittag in Heilbronn. In einem Wohngebäude in der Burenstraße bemerkte ein Bewohner gegen 12 Uhr Rauch im Flur und alarmierte die Rettungskräfte. Da niemand zu Hause war, musste die Feuerwehr die Tür der betroffenen Wohnung öffnen. Hier konnte sie den Topf auf dem Herd als Ursache des Rauchs entdecken. Es entstand kein Feuer und kein Personenschaden.

Heilbronn: Ein Leichtverletzter und 8.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Einen Schaden von 8.000 Euro und ein Leichtverletzter waren die Folge eines Unfalls am Donnerstagvormittag in Heilbronn. Beim Abbiegen von der Oststraße auf die Südstraße musste ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 11.15 Uhr verkehrsbedingt verzögern. Dies bemerkte eine dahinterfahrende 53-Jährige wohl zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot auf den Mercedes auf. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt. Der Peugeot war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leingarten: Unter Alkoholeinfluss am Steuer und gegen Straßenlaterne gefahren

An einer Straßenlaterne endete die Fahrt für eine 52-Jährige am Donnerstagmittag in Leingarten. Die Frau war gegen 12.45 Uhr laut Zeugen mit ihrem Dacia in Schlangenlinien auf der Eppinger Straße unterwegs. Entgegenkommende Autofahrer mussten eine Vollbremsung einleiten, um eine Frontalkollision zu verhindern. Die Dacia-Fahrerin geriet auf den Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab 3,2 Promille. Sie musste mit den Beamten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu.

Offenau: Auffahrunfall mit knapp 21.000 Euro Sachschaden und einer Leichtverletzten

Eine Leichtverletzte und knapp 21.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 27 bei Offenau. Eine 78-Jährige war mit ihrem VW gegen 11.00 Uhr an einer Ampelanlage auf einen wartenden BMW einer 33-Jährigen. Der BMW wurde auf einen weiteren davorstehenden BMW einer 39-Jährigen geschoben. Die 78-Jährige wurde leicht verletzt.

Bad Friedrichshall: Medizinischer Notfall - Frau kollidiert mehrfach mit Leitplanke

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Notlage kollidierte eine 76-Jährige mit ihrem Ford mit der Leitplanke auf der B27 am Donnerstagnachmittag. Zwischen Heilbronn und Neckarsulm fuhr die Frau gegen 16.30 Uhr mehrfach gegen die Leitplanken und Leitpfosten. Sie konnte von anderen Autofahrern auf der Landesstraße 1095 in Richtung Neckarsulm-Amorbach angehalten werden. Die Frau befand sich augenscheinlich in einer medizinischen Notlage und wurde von Ersthelfern behandelt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

