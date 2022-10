Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ohrnberg: Stromausfall

Aufgrund eines technischen Defektes an einem Überspannungsableiter an einem Trafohäuschen in Ohrnberg, kam es am Donnerstagabend zu einem Stromausfall in Büttelbronn. Die Feuerwehr beseitigte den Schaden. Es kam zu keinem Brand.

Neuenstein: Merfacher Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Neuensteiner Wohnhäuser ein, um vermutlich Fahrzeugschlüssel zu stehlen und hochwertige PKW zu entwenden.

Im oben genannte Zeitraum wollte eine unbekannte Person in Neuenstein nach erfolglosem Versuch in eine Wohnung im Hechtweg einzudringen, den in der Garage stehenden PKW aufzubrechen. Der Besitzer des PKWs wurde am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr darauf aufmerksam, dass die Fahrertür seines in der Garage stehenden Mercedes gewaltsam versucht wurde aufzuhebeln. Dies gelang dem Täter jedoch ebenfalls nicht, weshalb er von der weiteren Durchführung seines Vorhabens absah. Erst am Abend fiel ihm auf, dass auch an seiner Haustür Einbruchsspuren zu finden waren. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

In selber Nacht wurde ebenfalls in Neuenstein aus einem Wohnhaus in derselben Straße, der Originalschlüssel eines Mercedes AMG gestohlen, um mit diesem, den in der Garage stehenden PKW zu entwenden. Der Zeitwert des Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Unweit dieses Tatortes, wurde ebenfalls versucht einen Audi, welcher vor einem Haus geparkt war, zu öffnen und zu entwenden. Dies gelang dem Täter allerdings nicht.

Im Schleienweg wurden die Einbrecher von einem aufmerksamen Vierbeiner bemerkt und verscheucht. Hier hatten die Täter versucht eine Wohnungstür aufzubrechen.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau unter 07940 940-0 zu melden.

Kirchensall: Einbruch in Getränkemarkt

Über ein aufgehebeltes Fenster, brach eine unbekannte Person in der Nacht auf Donnerstag in einen Getränkemarkt in Kirchensall ein und entwendet Zigaretten, Spirituosen und Bargeld. Hierzu hebelte er, im Zeitraum von Mittwoch 13.00 Uhr bis Donnerstag 9.00 Uhr, ein Seitenfenster auf und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren des Marktes, machte sich der Täter an der Kasse und an den Zigaretten- und Alkoholregalen zu schaffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer Verdächtiges wahrnehmen konnte, wird gebeten, sich als Zeuge auf dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell